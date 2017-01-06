Санаторий Жосалы
00ffkfkf_500

Свинцовый Дирижабль отметит свое пятилетие в Караганде

Мурат Мусин 57 минут назад Комментировать 3

В 2015 году карагандинское заведение существовать перестало, но люди, которые занимались этим делом, продолжили свою работу. И в 2017-м году «Дирижабль» отмечает свое 5-летие!

Именно после закрытия руководитель Олег Ходыкин со своей командой сумел организовать в Караганде потрясающие концерты с участием популярных исполнителей музыки.

7 января 2017 года «Свинцовый Дирижабль» отмечает 5-летие концертом. Для карагандинцев выступят группа «Nomad», «Oko Ono», «Jackass», «Кукумбер» и «Steppefish».

8wqrrvq31iq
Концерт состоится 7 января в 17:00 в клубе «Пятый угол». Стоимость билетов — 1000 тенге.

Теги

Автор: Мурат Мусин

Читайте также

3_30079_pic_katok-nyuansi

Детей с ОВР в Караганде научат кататься на коньках

В Караганде 7-8 января пройдут массовые катания, целью которых является оздоровление детей с ОВР и …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.