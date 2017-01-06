Свинцовый Дирижабль отметит свое пятилетие в Караганде

В 2015 году карагандинское заведение существовать перестало, но люди, которые занимались этим делом, продолжили свою работу. И в 2017-м году «Дирижабль» отмечает свое 5-летие!

Именно после закрытия руководитель Олег Ходыкин со своей командой сумел организовать в Караганде потрясающие концерты с участием популярных исполнителей музыки.

7 января 2017 года «Свинцовый Дирижабль» отмечает 5-летие концертом. Для карагандинцев выступят группа «Nomad», «Oko Ono», «Jackass», «Кукумбер» и «Steppefish».



Концерт состоится 7 января в 17:00 в клубе «Пятый угол». Стоимость билетов — 1000 тенге.