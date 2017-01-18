Суд отказал акиму Караганды во взыскании ущерба с Серика Ахметова

Апелляционная коллегия областного Карагандинского суда отменила решение суда первой инстанции о взыскании ущерба с осуждённых по делу экс-премьер-министра, пишет informburo.kz

Нурлан Аубакиров требовал взыскать с экс-премьера и его подельников материальный ущерб государству в размере 201 млн тенге. Его требования были частично удовлетворены в суде первой инстанции, однако сумма компенсации снизилась до 150 млн тенге.

Однако в ходе апелляции с ходатайством выступил прокурор. Гособвинитель убедил суд в том, что аким Караганды является ненадлежащим истцом. В итоге решение суда первой инстанции было отменено.

«Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд к другому судье», – постановила судья апелляционной коллегии.

Иск был подан акимом Караганды Нурланом Аубакировым против пяти осуждённых – экс-премьера Серика Ахметова, экс-акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, экс-акима Караганды Мейрама Смагулова, экс-начальников отдела ЖКХ Караганды Мухтара Адамбекова, Айдоса Жакенова. Сумма иска – 201 миллион тенге, которые не были включены в сумму ущерба в рамках уголовного дела.

Чиновник просит взыскать разницу между рыночной стоимостью услуг по установке и оцинковке опор освещения и ценой, за которую эти услуги предоставило ТОО «СтальЦинк» и аффилированные с ними предприятия. В суде было установлено, что предприятие принадлежит Серику Ахметову, а осуждённые лоббировали его интересы при заключении договоров госзакупок.