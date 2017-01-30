Студенты Массачусетского института преподают в Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды

Эксперименты в науке проводят ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды, передает 24 kz.

Это первое учебное заведение в стране, куда по программе «Глобальные обучающие лаборатории» прибыли студенты из Бостона. Отличники Массачусетского технологического института преподают карагандинским школьникам химию, физику и робототехнику на английском языке. Ученики не только знакомятся с новыми подходами в преподавании естественных наук, но и проходят языковую практику.

Сами Хан, студент PhD Массачусетского технологического института (Бостон):

— Школа мне очень понравилась. Здесь все способствуют интеллектуальному развитию учеников. Ресурсы очень хорошие. Я привнес свой опыт MIT, чтобы школьники увидели, как можно применить прикладную химию в ежедневной жизни. Мои все эксперименты направлены на это. Дети очень умные, интеллектуально развиты. Показывают высокий уровень знаний и полностью понимают ту программу, которую я приготовил для них.