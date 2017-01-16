Студентов престижного вуза в Караганде судят по обвинению в убийстве таксиста

Студенты престижного вуза – Карагандинского государственного технического университета предстали перед судом по обвинению в совершении убийства таксиста, передает Today.kz.

Государственный обвинитель зачитала в зале специализированного суда по уголовным делам обвинительный акт, из которого следует, что Мадияр Тустикбай, Диас Туместаев и Сагын Ыкылас в нетрезвом состоянии сели в такси Mercedes-Benz на улице Магнитогорская в Караганде. В пути следования таксист попросил клиентов оплатить проезд до прибытия в другой микрорайон.

«На этой почве между таксистом Саятом Солтанбековым и подсудимым Ыкылас возник конфликт, в ходе которого последний имеющимся при себе кухонным ножом стал наносить ранения в область плеча водителя. Сидящий рядом на пассажирском кресле подсудимый Туместаев стал удерживать таксиста за правую руку. Третий пассажир – подсудимый Тустикбай – стал удерживать водителя за шею», – озвучила гособвинитель.

По информации следствия, на полном ходу при движении автомобиля студенты выбросили таксиста с водительского кресла, и за руль сел один из подсудимых. Из окна авто, по словам прокурора, они выбросили два сотовых телефона таксиста и нож. Документы таксиста, по версии обвинения, они сожгли, а автомобиль оставили в степи возле поселка Ботакара Бухаржырауского района Карагандинской области.

Студентам вменяется совершение убийства по статье 99 УК РК, неправомерное завладение автомобилем по статье 200 УК РК и уничтожение официальных документов по статье 384 УК РК.

Судья специализированного суда по уголовным делам Исламхан Есенбаев выяснил у подсудимых, признают ли они вину и раскаиваются ли. Из троих подсудимых вину на себя взял только один. Остальные уверяют, что лишь наблюдали за происходящим в машине.

У погибшего таксиста остались сиротами двое детей.

«К сожалению, подсудимые не раскаиваются. Еще более страшен тот факт, что не сочувствуют их родители. Они кричат своим детям, когда их выводит конвой из камеры в автозак: «Мы вас вытащим! Держитесь, вы сидеть не будете!». Что означают эти слова и каково нам это слышать?» — поделилась вдова погибшего Салтанат Калымбетова.

Женщина уточнила, что один из двоих ее детей родился уже после смерти мужа.