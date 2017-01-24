Струнный квартет из Франции выступит в Караганде

25 января в 19:00 в стенах Дворца Культуры Горняков пройдёт концерт струнного квартета «Volta».

В коллективе «Volta» четыре виртуоза — Юг Борсарелло (скрипка), Лоран Мано-Паллас (скрипка), Арно Торетт (альт) и Готье Эррманн (виолончель). Кстати, название коллектива «Volta» связано с именем выдающегося итальянского физика — графа Алессандро Вольта, одного из первых обосновавшего учение об электричестве.

В репертуаре квартета — классика, а также произведения раннего романтизма: Гайдн, Моцарт, Бетховен и Шуберт. Участники коллектива уже много лет выступают с камерными концертами. а В 2014 году крепкая музыкальная дружба талантливых музыкантов переросла в желание продолжить совместное творчество в рамках струнного квартета Volta. Все участника квартета — лауреатами престижных международных конкурсов, проходивших в Париже, Бордо, Генуе, Лондоне, Сиенне, Флоренции и других городах.

Теперь четверка из Франции выступит и в Шахтёрской столице. Вход, пояснили во Дворце Культуры Горняков, бесплатный, разве что надо забрать пригласительный билет на кассе.

Все четыре музыканта, которые будут играть перед публикой Караганды, так же являются членами творческого объединения Artie’s , созданного по инициативе виолончелиста «Volta». Этот проект создан возродить систему распространения классической музыки во Франции и за рубежом, а также развить общественного сознания и ответственности деятелей искусства.