Стихи в прозе из-под пера карагандинки привлекают подписчиков в Instagram

Юлия Айтжанова — прозаик, красавица и разносторонняя личность побывала сегодня в гостях у ведущих «Текс-радио».



Cвои стихи в прозе (а именно так называется жанр произведений, зачитанных поэтессой в студии) Юля начала когда-то публиковать в сети Instagram. Талантливая девушка избрала главной темой своих повествований социальные проблемы — родители, развлекающие детей смартфонами вместо живого общения, одиночки, отказавшиеся от семейной рутины и потерявшиеся в себе, а так же другие характерные для современного человека ситуации.

-Мне давно это нравилось, и решилась однажды опубликовать первый стих, — делится знаменитость Instagram. — А ещё мне очень нравится современная поэтесса Сола Монова, которая, наверно, и показала мне, что можно просто не бояться и выложить своё творчество в сеть и начать что-то делать.

Юлия — личность занимательная, любит она и стихи, знакомые всем по школьной программе, и не боится девушка экспериментировать со своими публикациями. Сама инста-поэтесса говорит, что мысли её находят отклик у читателей. Первые публикации, вспоминает Юля, даже получали здоровую критику. Сейчас на её страничку подписано более 11 000 человек. Откуда же поэтесса черпает своё вдохновение?

-Можно просто выйти на улицу, и увидеть тему, о которой нельзя промолчать, — признается Юлия.