Среди карагандинок выберут достойную звания «СуперМамы»

В преддверии Международного женского дня представительницы прекрасного пола смогут побороться за звание лучшей мамы. Заявки на участие в конкурсе «Супер Мама 2017» принимаются уже сейчас. Организатором предстоящего мероприятия выступает арт-агентство «CreatiFF».

Конкурс включает в себя три этапа. Первый проводится с 15 января по 15 февраля. Участницам необходимо создать двухминутный видеоролик о себе и своей семье, а также рассказать, почему они достойны стать «Супер Мамой», приложить краткое эссе о себе и своей семье и 3 фото — все это отправить на почту организаторов artagentstvo.creatiff@mail.ru.

20 февраля состоится голосование, по итогам которого в финал выйдут 15 участниц. Им предстоит провести перед финалом два мегакрутых мероприятия. Первое — стилизованная фотосессия. Второе — шумная вечеринка МамаParty.

7 марта будет проведен финал и награждение победительниц. На заключительном этапе участницы должны показать себя в четырех конкурсах. Участница, набравшая большее количество баллов, получит титул «Супер Мама 2017». Остальные финалистки станут обладательницами титулов в номинациях. Всех финалисток ждут призы от спонсоров.

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать по телефону: 8 778 547 30 88.