Соратник Президента зажжет факел огня Универсиады в Темиртау

В Карагандинской области эстафета Огня Универсиады пройдет в двух городах — Темиртау и Караганде.

«В Карагандинской области эстафета Огня Универсиады пройдет 26 января. Отобрано 60 факелоносцев. Утвержден маршрут эстафеты, которая пройдет в двух городах — Караганде и Темиртау, трудовой родине нашего Президента Нурсултана Назарбаева», — сказала руководитель областного управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова на аппаратном совещании в акимате области.

По ее словам, протяженность эстафеты составит 12 километров: 3 — по Темиртау и 9 — по Караганде. На этапах маршрута будут находиться более 120 волонтеров. Зимнюю спортивную форму для волонтеров шьют на фабрике в Сарани Карагандинской области.

«Свое начало церемония зарождения Огня возьмет в доменной печи № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау». Сценарий уже известен. Горновой проводит плавку. Соратник Президента Куаныш Омашев зажжет факел и передаст его факелоносцу — студенту Карагандинского государственного индустриального университета. Момент зарождения Огня будет транслироваться в прямом эфире на экране, установленным перед темиртауским вузом. Там же состоится митинг», — пояснила Н. Сухорукова. — Параллельно студенты горного факультета Карагандинского государственного технического университета спускаются в шахту и добывают уголь, затем доставляют его к главной чаше Огня, в Ледовый дворец «Караганда-Арена».

В Караганде торжественный митинг состоится на стадионе «Шахтер». На пути следования Огня в Ледовый дворец предусмотрено несколько остановок на площадках города. Сопровождать эстафету будет группа хранителей Огня из 12 человек — курсантов Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова.

«Кульминацией эстафеты Огня станет ледовое шоу. Купол ледовой площадки будет оформлен в виде шанырака и расправленных крыльев, соответствующих девизу Универсиады. Цветовая гамма — олимпийские кольца. На сцене установят чашу, в которой пройдет слияние огня из доменной печи и добытого студентами угля, — продолжила докладчик. — На лед выйдут 100 фигуристов и хоккеистов с символом Универсиады, фигурками Сункаров. В световом шоу будет задействовано 500 военнослужащих. С шоу-программой выступит ледовый балет из Омска».

Планируется, что из Караганды огонь в специальной колбе отправят самолетом в Алматы. Сопровождать факел будет технический делегат эстафеты Огня, известный спортсмен-боксер Аблайхан Жусупов.

От Карагандинской области в Универсиаде примут участие 8 спортсменов в трех видах: конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки.

Напомним, зимняя Универсиада-2017 стартует в Алматы 29 января.