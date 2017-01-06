События 6 января

6 января в мире отмечают:

Рождественский сочельник у восточных христиан

События:

1896 — Премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

1912 — Нью-Мексико стал 47-м по счёту штатом США.

1937 — Прошла вторая Всесоюзная перепись населения СССР.

Родились:

1412 — Жанна д’Арк, национальная героиня Франции (сожжена на костре в 1431 по обвинению в ереси и колдовстве).

1745 — Жак-Этьенн Монгольфье — младший из двух братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.

1822 — Генрих Шлиман, немецкий археолог, раскопавший легендарную Трою.

1933 — Олег Григорьевич Макаров, советский и российский космонавт.



1934 — Нина Георгиевна Иванова, советская киноактриса.

1938 — Адриано Челентано, итальянский киноактёр, эстрадный певец, режиссёр.

1946 — Сид Баррет, создатель, гитарист Pink Floyd.



1961 — Алексей Маклаков, российский актёр театра и кино.

1986 — Алекс Тернер, британский рок-музыкант, фронтмен группы Arctic Monkeys, один из основателей проекта The Last Shadow Puppets.