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События 5 января

Надежда Рогозина 46 минут назад Комментировать 4

5 января в мире отмечают:

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Республика Сербская, Сербия, Черногория — Туциндан

События:

1762 — На российский престол вступил Пётр III.

1769 — Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.

1968 — Приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, положивший начало Пражской весне.

1972 — Начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.

1993 — Потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.

Родились:

1931 — Роберт Дюваль, американский актёр, режиссёр и продюсер.

1938 — Хуан Карлос I, король Испании.

1946 — Андрей Николаевич Болтнев, советский и российский актёр театра и кино.

1946 — Дайан Китон, американская актриса, продюсер и режиссёр.

1953 — Василий Соломин, первый советский чемпион мира и СССР по боксу.

1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант.

1975 — Брэдли Купер, американский актер.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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