События 5 января

5 января в мире отмечают:
День работников социальной защиты в Беларуси
Республика Сербская, Сербия, Черногория — Туциндан
События:
1762 — На российский престол вступил Пётр III.
1769 — Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
1968 — Приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, положивший начало Пражской весне.
1972 — Начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
1993 — Потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.
Родились:
1931 — Роберт Дюваль, американский актёр, режиссёр и продюсер.
1938 — Хуан Карлос I, король Испании.
1946 — Андрей Николаевич Болтнев, советский и российский актёр театра и кино.
1946 — Дайан Китон, американская актриса, продюсер и режиссёр.
1953 — Василий Соломин, первый советский чемпион мира и СССР по боксу.
1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант.
1975 — Брэдли Купер, американский актер.