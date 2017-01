События 4 января

4 января в мире отмечают:

День Ньютона

Национальный день спагетти в США

События:

1896 — 45-м штатом США стала Юта.

1923 — В газете «Правда» были опубликованы «Странички из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.

1959 — Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.

1970 — «Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноимённого альбома.

1985 — В одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.

2010 — Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.

Родились:

1643 — Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог.



1710 — Джованни Баттиста Перголези, итальянский композитор, скрипач и органист.

1809 — Луи Брайль, французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых.

1941 — Джордж Пан Косматос, американский кинорежиссёр («Рембо. Первая кровь. Часть II», «Тумбстоун», «Кобра»).

1942 — Джон Маклафлин, английский гитарист и композитор.

1954 — Олег Романцев, советский и российский футболист и тренер.