События 31 января

31 января в мире отмечают:

День Ювелира

События:

1714 — Пётр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России.

1864 — В Москве открывается для посетителей первый в России «общедоступный зоологический сад» — московский зоопарк.

1932 — Запущена первая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината.

1958 — Запущен «Эксплорер-1», первый американский спутник.

1990 — В Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald’s в СССР.

1992 — Первый выпуск российского ток-шоу «Тема»

Родились:

1797 — Франц Петер Шуберт — австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор около 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерной и сольной фортепианной музыки.

1911 — Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова — болгарская ясновидящая которой приписывают дар предвидения. Большую часть жизни прожила в городе Петрич, на стыке трёх границ (Болгария, Греция, Республика Македония). Последние двадцать лет принимала посетителей в селе Рупите.

1939 — Александр Шалвович Пороховщиков — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, Народный артист России.

1956 — Вера Витальевна Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, заслуженная артистка России (1995), народная артистка России (2011).

1962 — Алексей Миллер, российский экономист, государственный деятель. Председатель правления ОАО «Газпром».

1964 — Алексей Геннадьевич Нилов — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2006).

1966 — Декстер Флетчер — британский актёр, сценарист и режиссёр. Известен зрителю по фильму Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», а также ролями в телевизионных шоу «Отель «Вавилон»», «Братья по оружию» и в детском шоу «Газетчики».

1968 — Мэтт Кинг — британский комик, известный по сериалу Пип шоу и ролям в фильмах «Рок-н-рольщик» и «Чернильное сердце».

1977 — Керри Вашингтон — американская актриса и политический активист. Она наиболее известна по своим ролям в фильмах «Рэй» (2004), «Фантастическая четвёрка» (2005), «Последний король Шотландии» (2006), «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера» (2007) и «Джанго освобождённый» (2012).

1981 — Джастин Тимберлейк — американский поп- и R&B-певец, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».