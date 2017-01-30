События 30 января

30 января в мире отмечают:

Киберпонедельник в России

День благотворительности

День деда Мороза и Снегурки

События:

1868 — В России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретённый им отбойный молоток.

1917 — В США записана первая в мире джазовая пластинка.

1921 — В Англии запрещен женский футбол.

2007 — Вышла в продажу операционная система Windows Vista.

2013 — В Алматы презентован анимационный сборник, созданный по мотивам казахских народных сказок.

Родились:

1900 — Исаак Осипович Дунаевский — советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог. Создал новый тип популярной, массовой советской песни. Их стиль основан на городской бытовой музыке, джазе, оперетте. Исаак Дунаевский является автором музыки более чем 100 песен: «Ой, цветёт калина» , «Каким ты был», «Марш весёлых ребят» и т.д.).

1923 — Леонид Гайдай — советский российский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Эксцентрическая комедия режиссёра — «Бриллиантовая рука» в 1995 году была признана лучшей отечественной комедией за 100 лет, победив в опросе телезрителей, за которую он был награждён Призом РТР «Золотой билет» посмертно.

1951 — Фил Коллинз — британский певец, барабанщик и автор песен, актёр, продюсер. Среди его наград — 7 «Грэмми» и «Оскар» за лучшую песню к мультфильму «Тарзан». Фил Коллинз является одним из трёх музыкантов за всю историю (вместе с Полом Маккартни и Майклом Джексоном), чьи альбомы были проданы по всему миру тиражом более ста миллионов экземпляров — и как соло-исполнителя, и (отдельно) как участника музыкального коллектива.

1958 — Александр Зайцев (ум. 2008), российский музыкант, поэт, участник группы «Машина времени». По воспоминаниям Макаревича, Александр не показался ему каким-то выдающимся музыкантом, но играл вполне квалифицированно, кроме того, он хорошо вписался в команду. Написал музыку для нескольких кинофильмов, в том числе для мультсериала «Обезьянки».

1974 — Кристиан Чарльз Филип Бэйл — британско-американский киноактёр и кинопродюсер, снимающийся в самых разнообразных жанрах кинематографа: от артхаусного кино до высокобюджетных голливудских блокбастеров. Также широко известен как исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана — «Бэтмен: Начало» (2005), «Тёмный рыцарь» (2008) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).