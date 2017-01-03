События 3 января

3 января в мире отмечают:

День рождения соломинки для коктейлей

События:

1870 — Началось сооружение Бруклинского моста.

1888 — В Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.



1977 — Произведён первый компьютер фирмы Apple.

Родились:



1892 — Джон Ро́нальд Ру́эл То́лкин, английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии «Властелин колец».

1929 — Серджо Леоне, итальянский кинорежиссёр, создатель жанра спагетти-вестерн; самый известный фильм — «Однажды в Америке».

1929 — Гордон Мур, основатель корпорации Intel.

1946 — Джон Пол Джонс, английский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, басист и клавишник группы Led Zeppelin.

1956 — Мел Гибсон, американский актёр и режиссёр австралийского происхождения.

1958 — Александр Половцев, российский актёр театра и кино.

1969 — Михаэль Шумахер, наиболее успешный пилот Формулы-1 за всю её историю, семикратный чемпион мира.

1978 — Константин Михайлович Генич, российский спортивный журналист и телекомментатор.