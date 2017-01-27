События 27 января

27 января в мире отмечают:
Россия — «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (В 1944 было снятие 900-дневной блокады Ленинграда)
Международный день памяти жертв холокоста (В 1945 Советские войска освободили узников Освенцима)
События:
1879 — Томас ЭДИСОН запатентовал электрическую лампочку.
1921 — В советской России отменена плата за пользование жильем, водопроводом, канализацией, городским транспортом, банями и починочными мастерскими.
1924 — В Москве открыт Мавзолей Ленина.
1948 — В продажу поступили первые магнитофоны, созданные компанией Wire Recording Corporation of America. Стоили 149 с половиной доллара.
1956 — Вышел первый сингл ПРЕСЛИ Heartbreak Hotel. Три месяца спустя песня Heartbreak Hotel возглавила Топ10, продержалась на вершине списков восемь недель и стала первым миллионным тиражом Элвиса.
2000 — Мик Джаггер зарегистрировал собственное имя как торговую марку.
Родились:
1756 — Вольфганг Амадей Моцарт — австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации.
1826 — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель.
1832 — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ. Наиболее известные произведения — «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
1944 — Ник Мэйсон — британский музыкант. Наиболее известен как один из основателей и барабанщик прог-рок-группы Pink Floyd.
1977 — Елена Ваенга (настоящее имя — Еле́на Влади́мировна Хрулёва)- российская эстрадная певица, автор песен, композитор, актриса. Лауреат премий «Шансон года».
Ваенга — это название родного для певицы города Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки недалеко от него. В основе названия и псевдонима — саамское слово «олениха» (кильд. вайонгг). Псевдоним придуман её матерью.
1979 — Розамунд Пайк — английская актриса. Актёрский прорыв совершила в 2014 году, исполнив главную роль в детективном триллере «Исчезнувшая» и удостоившись за неё ряда наград.