События 27 января

27 января в мире отмечают:

Россия — «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (В 1944 было снятие 900-дневной блокады Ленинграда)

Международный день памяти жертв холокоста (В 1945 Советские войска освободили узников Освенцима)

События:

1879 — Томас ЭДИСОН запатентовал электрическую лампочку.

1921 — В советской России отменена плата за пользование жильем, водопроводом, канализацией, городским транспортом, банями и починочными мастерскими.

1924 — В Москве открыт Мавзолей Ленина.

1948 — В продажу поступили первые магнитофоны, созданные компанией Wire Recording Corporation of America. Стоили 149 с половиной доллара.

1956 — Вышел первый сингл ПРЕСЛИ Heartbreak Hotel. Три месяца спустя песня Heartbreak Hotel возглавила Топ10, продержалась на вершине списков восемь недель и стала первым миллионным тиражом Элвиса.

2000 — Мик Джаггер зарегистрировал собственное имя как торговую марку.

Родились:

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт — австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации.

1826 — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель.

1832 — Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ. Наиболее известные произведения — «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

1944 — Ник Мэйсон — британский музыкант. Наиболее известен как один из основателей и барабанщик прог-рок-группы Pink Floyd.

1977 — Елена Ваенга (настоящее имя — Еле́на Влади́мировна Хрулёва)- российская эстрадная певица, автор песен, композитор, актриса. Лауреат премий «Шансон года».

Ваенга — это название родного для певицы города Североморска до 18 апреля 1951 года, а также реки недалеко от него. В основе названия и псевдонима — саамское слово «олениха» (кильд. вайонгг). Псевдоним придуман её матерью.

1979 — Розамунд Пайк — английская актриса. Актёрский прорыв совершила в 2014 году, исполнив главную роль в детективном триллере «Исчезнувшая» и удостоившись за неё ряда наград.