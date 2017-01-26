События 26 января

26 января в мире отмечают:

Международный день таможенника

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

События:

1798 — Первый европеец — англичанин Джон ПРАЙС — увидел коалу.

1871 — В России разрешено допускать женщин на государственную службу.

1905 — В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз.

1949 — Компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире ввела предупреждения по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров.

2000 — В Аргентине археологи обнаружили останки самого крупного в истории нашей планеты динозавра.

Родились:

1955 — Эдвард Ван Хален, американский гитарист и автор песен нидерландского происхождения. Основатель хард-рок-группы «Van Halen». Эдди считается одним из первых популяризаторов тэппинга. Тэппинг — это техника исполнения на электрогитаре, когда гитарист правой рукой извлекает звук, ударяя пальцем по грифу, возбуждая колебания струны.

1960 — Леонид Геннадьевич Парфёнов, известный российский журналист, телеведущий. С 2004 года — автор документальных фильмов на «Первом канале». За этот период работы были созданы документальные фильмы «О, мир — ты спорт!», «Люся», «И лично Леонид Ильич», «Зворыкин-муромец», «Птица-Гоголь», «Хребет России» и др.

1961 — Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века. В Национальной хоккейной лиге, где Гретцки получил прозвище «Великий», он установил 61 рекорд и неоднократно завоёвывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).

1963 — Жозе Моуриньо — португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе.



1965 — Алексей Николаевич Лысенков — российский телеведущий, проректор Международного института кино, телевидения и радиовещания (МИКТР). Автор и ведущий программы «Сам себе режиссёр».

1976 — Анна Леонидовна Большова — российская актриса театра и кино. В конце января 2014 года стала победителем конкурса пародистов «Повтори!» на Первом канале.