События 25 января

25 января в мире отмечают:

Белоруссия, Россия, Казахстан, Украина — День студенчества (Татьянин день)

События:

1763 — Указом Екатерины II учреждён Генеральный штаб Вооружённых сил Российской империи.

1858 — Впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона.

1915 — Изобретатель Александр Белл провёл первый трансамериканский сеанс телефонной связи (Нью-Йорк — Сан-Франциско).

1964 — В США запущен спутник «Эхо-2», установивший спутниковую связь между США и СССР.



2004 — На поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход «Оппортьюнити».

Родились:

1783 — Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании «Colgate-Palmolive».

1832 — Иван Шишкин, российский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист

1928 — Эдуард Шеварднадзе, советский и грузинский политик и общественный деятель, президент Грузии (1995—2003)

1938 — Владимир Семёнович Высоцкий, советский бард, поэт, Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно), актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве. Сыграл более 20-ти ролей в театре, в том числе Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. Брехта). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль».

1946 — Вячеслав Добрынин, русский композитор, певец. Народный артист РФ (1996), Лауреат премии Ленинского комсомола (1986). Известные хиты: «Льется музыка», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Где же ты была».

1970 — Роман Рябцев, русский певец, автор песен, солист группы «Технология» («Рано или поздно», «Странные танцы»).

1981 — Алиша Киз, американская певица, пианистка, автор песен, выступающая в стилях ритм-энд-блюз, соул и неосоул, лауреат пятнадцати наград «Грэмми».