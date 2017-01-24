События 24 января

Праздники:

Международный день эскимо

События:

1848 — Джеймс МАРШАЛЛ обнаружил золотой самородок в Калифорнии. Это открытие привело к тому, что на следующий год вся Америка была охвачена «золотой лихорадкой».

1907 — В Англии отставным английским офицером Робертом БАДЕН-ПАУЭЛЛОМ организован первый скаутский отряд.

1922 — Американец Кристиан НЕЛЬСОН из городка Онава (шт. Айова) получил патент на эскимо — лакомство миллионов детей и взрослых.

1976 — Газета «Красная Звезда» назвала Маргарет Тэтчер «железной дамой», что англичане перевели как «железная леди», закрепив за ней это прозвище.

1984 — Американская компания «Эппл» в калифорнийском городке Купертино продемонстрировала новый компьютер, названный «Макинтош». Эппл — значит «яблоко», а «Макинтош» — это один из американских сортов яблок. «Эппл Макинтош» остается лучшим персональным компьютером в мире.

Родились:

1873 — Дмитрий Ушаков — русский филолог, составитель «Толкового словаря русского языка» в 4 томах (вып. 1940). Словарь содержит более 90 тыс. словарных статей и рассчитан на широкий круг читателей.

1898 — Борис Зон — советский актёр, театральный режиссёр и педагог. «Том Сойер», «Дон Кихот». В 1933—1938 годах учился у К. С. Станиславского, детально записанные его «Встречи со Станиславским» опубликованы в 1955 и 2011годах. Олег Ефремов считал Бориса Зона «одним из последних и, может быть, наиболее толковых учеников Станиславского»

1936 — Роман Филиппов — советский актёр театра и кино. («Джентльмены удачи», «12 стульев», «Бриллиа́нтовая рука́» и т.д.) В течение многих лет был главным Дедом Морозом страны, выступая в этой роли на Ёлке в Кремле.

1942 – Вале́рий Влади́мирович Ободзи́нский — советский русский эстрадный певец, тенор. Первый исполнитель песен «Эти глаза напротив». Феномен Ободзинского заключался в своеобразной, самобытной манере пения, чрезвычайно востребованной в 1970-е годы. Ободзинский серьёзно не учился пению, по существу он самородок, с чрезвычайно развитым от природы музыкальным чутьём и слухом

1958 — Алексей Белов — советский и российский гитарист, рок-музыкант и автор песен. Наиболее известен как гитарист и автор большинства песен группы «Парк Горького». В 2010 году совместно с Ольгой Кормухиной выступает в Русском Доме «Сочи 2014» на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере, где представляют гимн-песню «Boys don’t cry» (Мальчики не плачут).

1974 — Эд Хелмс — американскийактёр кино и телевидения, наиболее известный по роли Стью в комедиях «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011), «Мальчишник: Часть III» (2013).

1978 — Екатерина Климова — российская актриса театра и кино, исполнительница романсов. Снялась более чем в 50 фильмах, из которых наибольшую известность Климовой принесли дилогия «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2». В одном из интервью 2015 года Климова сожалела, что так и не стала актрисой фестивального кино.