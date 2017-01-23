События 23 января

23 января в мире отмечают:

День ручного письма (День почерка)

Китайская Республика — Всемирный день свободы

События:

1881 — Состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра.

1912 — в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств.

1942 — Принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».

Родились:

1903 — Григорий Васильевич Александров — кинорежиссёр, народный артист СССР, один из создателей жанра отечественной музыкальной кинокомедии.

1919 — Боб Пэйсли — английский футболист и главный тренер «Ливерпуля», при котором за девять лет клуб шесть раз стал чемпионом и три раза выиграл Кубок чемпионов.

1938 — Анатолий Тихонович Марченко — советский правозащитник, выступавший против введения войск в Чехословакию в 1968, за что был арестован.

1950 — Ричард Дин Андерсон — американский актёр, наиболее известный по сериалу «Секретный агент Макгайвер».

1973 — Дмитрий Исаев — российский актёр театра и кино.

1974 — Тиффани Тиссен — американская актриса, продюсер и режиссёр, ставшая известной благодаря ролям в популярных сериалах: Келли Каповски в «Спасённых звонком» (1989—1993), Вэлори Мэлоун в «Беверли-Хиллз, 90210».