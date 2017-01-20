События 20 января

20 января в мире отмечают:

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

День супруга в Исландии

События:

1892 — Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

1893 — В лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

1921 — образована Дагестанская АССР, ныне — Республика Дагестан.

Родились:

1775 — Андре Мари Ампер — французский физик, математик и естествоиспытатель Он создал первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений. Амперу принадлежит гипотеза о природе магнетизма, он ввел в физикупонятие «электрический ток».

1926 — Патриция Нил — американская актриса, известная своим сильным характером и трагическими подробностями личной жизни. Лауреат премии «Оскар», известная по своим ролям в фильмах «День, когда остановилась Земля» (1951), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Хад» (1963).

1934 — Владимир Дашкевич — композитор, автор музыки к советским фильмам, включая сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

1934 -Том Бейкер — английский актёр. Наиболее известен по роли Четвёртого Доктора в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто», которую он исполнял с 1974 по 1981 год.

1952 — Пол Стэнли — американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсомявляется одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций Kiss.

1952 — Ирина Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка России (2010).



1976 — Анастасия Волочкова — российская балерина, танцовщица и общественный деятель. Заслуженная артистка России.

1979 — Роберт Грегори Бурдон — американский музыкант, барабанщик рок-группы Linkin Park, самый молодой участник коллектива.

1986 — Ольга Бузова — телеведущая, радиоведущая, модель, актриса и певица.



1987 — Эван Питерс — американский актёр, наиболее известный по ролям в телесериале-антологии «Американская история ужасов».