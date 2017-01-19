События 19 января

19 января в мире отмечают:

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События:

1825 — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1853 — В Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Трубадур».

1861 — Джорджия стала пятым штатом, отделившимся от США.

1915 — Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

1938 — Американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1955 — Поступили в продажу первые комплекты игры «Скраббл» (в русском варианте — «Эрудит»).

1963 — Первое выступление группы «Битлз» на телевидении.

Родились:

1736 — Джеймс Уатт — шотландский инженер, изобретатель-механик. Член Эдинбургского королевского общества (1784), Лондонского королевского общества (1785), Парижской академии наук (1814). Его именем названа единица мощности — ватт.

1900 — Михаи́л Васи́льевич Исако́вский — русский советский поэт. Герой Социалистического Труда (1970). Лауреат двух Сталинских премий первой степени.

1945 — Род Эванс — британский рок-музыкант, вокалист, один из основателей группы Deep Purple.

1966 — Антуан Фукуа — американский кинорежиссёр и продюсер. В начале своей карьеры ставил видеоклипы таким популярным артистам, как Тони Брэкстон и Принс. В дальнейшем стал кинорежиссёром. Широкую известность приобрёл после фильма Тренировочный день, отмеченного премией Американской (1943, 1949).

1971 — Шон Уэйанс — американский комедийный актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.

1972 — Сергей Михалок — белорусский певец, поэт и автор песен, основатель, лидер и главный идеолог белорусской группы «Ляпис Трубецкой». C сентября 2014 года — лидер музыкального коллектива «Brutto».



1974 — Влад Сташевский — российский эстрадный поп-исполнитель.

1987 — Марина Петренко — русская и украинская актриса.

1988 — Алексе́й Влади́мирович Воробьёв — российский музыкант, актёр, режиссёр, посол доброй воли ООН, победитель проекта «Лёд и пламень», представитель России на конкурсе Евровидение 2011.