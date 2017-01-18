События 18 января

События:

1778 — Английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1825 — Торжественно открылся Большой театр.



1886 — Выпущен первый автомобиль.

1919 — Начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.

1926 — В СССР на экраны вышел фильм «Броненосец „Потёмкин“.



Родились:

1882 — Алан Александр Милн — английский писатель, автор повестей о «медведе с опилками в голове» — Винни-Пухе. Сочинять истории о Винни-Пухе Милн начал для своего сына Кристофера Робина Милна (1920—1996). До выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн уже был довольно известным драматургом, однако успех Винни-Пуха приобрёл такие масштабы, что другие произведения Милна сейчас практически неизвестны.

1893 — Оскар Давыдович Строк — латвийский, российский и советский композитор. Выдающийся мелодист, прозванный ещё при жизни «королём танго». автор танго «Чёрные глаза», «Скажите, почему…», «Лунная рапсодия».

1943 — Владимир Федотов — советский футболист, нападающий, советский и российский тренер.тренер. Рекордсмен по числу матчей за ЦСКА в чемпионатах СССР (1960—1975, 382 матча, 92 гола).

1947 — Такэси Китано — японский кинорежиссёр и актёр, комедиант, сценарист, писатель, поэт и художник, телеведущий. Во всех своих работах, кроме режиссёрских, использует псевдоним Beat Takeshi.

1955 — Кевин Костнер — американский актёр, продюсер, кинорежиссёр и музыкант. Обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013) и «Эмми» (2012). В 1991 году отмечен двумя премиями «Оскар» — за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Костнер является одним из шести режиссёров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм. Удостоен Звезды на голливудской «Аллее славы».

1962 — Тамара Гвердцители — советская, российская, грузинская эстрадная певица, пианистка, композитор, актриса. Заслуженная артистка Грузинской ССР (1989), народная артистка Грузии (1991), народная артистка России (2004).

1971 — Джонатан Дэвис — известен как JD и JDevil, американский музыкант, больше всего известный как фронтмен и лидер ню-метал группы Korn.

1973 — Криспиан Миллс — британский певец, автор песен и гитарист. Наиболее известен как вокалист и лидер психоделической инди-рок группы Kula Shaker. После распада группы в 1999 году, Миллс продолжил работу с лейблом Columbia Records, создав рок-группу под названием Pi.