События 17 января

17 января в мире отмечают:

День детских изобретений

События:

1462 — Португальским мореплавателем Диогу Афонсу открыт остров Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантическом океане.

1773 — Британский корабль Resolution под командованием Джеймса Кука стал первым судном, пересёкшим Южный полярный круг.

1959 — Сенегал и Французский Судан подписали соглашение о создании Федерации Мали.

Родились:



1706 — Бенджамин Франклин — американский учёный, журналист, политический деятель. Один из разработчиков дизайна Большой печати США. Первый американец, ставший иностранным членом Петербургской академии наук (с 1917 года — Российская академия наук).Портрет Бенджамина Франклина изображён на стодолларовой купюре федеральной резервной системы США с 1914 года.

1847 — Николай Егорович Жуковский — русский учёный, создатель аэродинамики. Заслуженный профессор Московского университета (1910 профессор теоретической механики Императорского Московского технического училища (с 1918 г. — Московского высшего технического училища); член-корреспондент Императорской Академии наук по разряду математических наук (1894).

1863 — Константин Сергеевич Станиславский — русский театральный деятель, режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную популярность в России и в мире. Первый Народный артист СССР (1936).

1902 — Леонид Захарович Трауберг — советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РСФСР (1987). Лауреат Сталинской премии первой степени (фильмы «Новый Вавилон», «Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», «Мёртвые души», «Шинель»).

1949 — Мик Тейлор — настоящее имя Майкл Кевин Тейлор британский музыкант, гитарист. Наиболее известен как участник блюз-роковой группы John Mayall & the Bluesbreakers (1966-69) и Rolling Stones (1969 — 74). Член Зала славы рок-н-ролла. По оценкам британского журнала Classic Rock один из величайших гитаристов всех времен.

1960 — Игорь Николаев — композитор и певец. Начиная с 1980 года, Игорь Николаев начинает работать в качестве клавишника и аранжировщика в ансамбле Аллы Пугачёвой «Рецитал». В 1983 году Алла Пугачёва исполняет первые песни, написанные для неё Игорем Николаевым: «Айсберг» и «Расскажите, птицы».

1962 — Джим Керри — канадо-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура », «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», Один из самых высокооплачиваемых комиков США.

1971 — Роберт Джеймс Ритчи — американский певец, рок-музыкант, рэпер, композитор и актёр, известный под псевдонимом Kid Rock (Кид Рок), который добился широкой популярности в конце 90-х, начале 2000-х годов. После четырёх неудачных релизов, в 1998 году Кид Рок «взорвал» хит-парады Америки c альбомом «Devil Without a Cause», который был распродан 11-миллионным тиражом.

1974 — Митя Фомин — российский певец и автор песен, режиссёр, телеведущий, продюсер. Лауреат премии «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня Года», неоднократный номинант и лауреат премий МУЗ-ТВ и RU.TV. С 1998 по 2008 гг. солист музыкальной поп-группы Hi-Fi.