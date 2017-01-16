События 16 января

16 января в мире отмечают:

День великих сумочных раскопок

Международный день The Beatles

День Ледовара

День Мартина Лютера Кинга – США

События:

1724 — Петр I запрещает в России браки по принуждению.

1909 — Экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1963 — Никита Сергеевич Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

1984 — Майкл Джексон получает восемь премий «Грэмми» за свой феноменальный альбом Thriller. Майкл становится «Исполнителем года», а его работа — «Лучшим альбомом года».

2001 — С этого года день 16 января объявлен ЮНЕСКО днём «Битлз».

Родились:

1934 — Василий Лановой, советский, российский актёр театра и кино. Одновременно Лановой снимался во множестве фильмов: «Павел Корчагин» (1957), «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965—1968), «Семнадцать мгновений весны».

1969 — Рой Джонс, американский боксёр-профессионал, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года. В августе 2015 года в Севастополе встречался с президентом России Владимиром Путиным, где попросил у него помощи в получении российского гражданства. А в сентябре, уже Рой Джонс-младший получил российское гражданство.

1974 — Кейт Мосс (Кэ́трин Энн Мосс), британская фотомодель. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2006 году английский скульптор Марк Куинн создал бронзовую скульптуру «Сфинкс», изображающую Кейт Мосс в причудливой позе йоги. В 2008 году он отлил подобную скульптуру уже из золота, назвав её «Сирена».