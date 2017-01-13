События 13 января

13 января в мире отмечают:

Cтарый Новый год

День российской печати

День случайных попутчиков

События:

1703 — В Москве вышел первый номер газеты «Ведомости». Это была первая в России газета;а в 1992 г. в честь этого события был учреждён День российской печати.

1858 — Поступила в обращение первая российская почтовая марка.

1872 — В России впервые поступают в обращение почтовые открытки. На первых открытках значится: «почтовое ведомство за содержание письма не отвечает».

1962 — Кутюрье Ив Сен Лоран в Париже представил свое изобретение — колготки. Европа еще не может расстаться с капроновыми чулками. А ведь поначалу европейки натирали ноги чайными пакетиками, дабы создать эффект «одетых ног».

1997 — В питерском клубе «Арт-клиника» проходит первый концерт группы «Ленинград». Этот день считается официальным днем рождения коллектива.

Родились:

1954 — Алексей Глызин, российский эстрадный певец. С сентября 2015 года принимает участие в 3-м сезоне шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Перевоплощался в Джона Бон Джови,Сергея Шнурова, Юрия Антонова и Гарика Сукачёва и мн.др.

1966 — Патрик Демпси, американский актёр, режиссёр, наиболее известный благодаря своей роли доктора Дерека Шепарда в длительном сериале канала ABC «Анатомия страсти».

1977 — Орландо Блум, английский актёр. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец», и приключенческом фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003) и его продолжениях «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007).

1985 — Мари́я Кра́вченко — российская актриса, участница проекта «Comedy Woman». Сценический образ в «Comedy Woman» — понтовой девушки, знающей себе цену. Официальное описание образа: «Студентка, комсомолка, красавица (нужное подчеркнуть). Родилась в Нижнем, ходит без верхнего. Участница 250 распродаж, и это только в «Арбат Престиж». Бытует легенда, что она даже родилась со скидкой.»

1989 — Алекса́ндр Голови́н — российский актёр театра и кино, получивший известность благодаря киножурналу «Ералаш», фильму «Сволочи» и сериалу «Кадетство», фильмам «Ёлки».

1990 — Лиам Хемсворт, австралийский актёр. В 2009 году Хемсворт был выбран на роль союзника Сильвестра Сталлоне в фильме «Неудержимые», но его персонажа убрали из сценария. Впоследствии он снялся в фильме «Последняя песня».