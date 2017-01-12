События 12 января

12 января в мире отмечают:

Россия, День работника прокуратуры России

События:

1913 — Иосиф Джугашвили впервые подписался псевдонимом «СТАЛИН».

1955 — Началось строительство космодрома Байконур. После распада СССР в начале 1990-х космодром отошёл Казахстану. Арендуется Россией до 2050 года.

1967 — Впервые крионирован человек (низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания), им стал Джеймс Бедфорд.

1998 — В Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека.

Родились:

1628 — Шарль Перро (ум. 1703), французский сказочник («Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода»). Шарль Перро был четвёртым после Г.-К. Андерсена, Д. Лондона и братьев Гримм по издаваемости в СССР зарубежным писателем.

1876 — Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк», «Смок Беллью»). Джек Лондон был вторым после Г. Х. Андерсена по издаваемости в СССР зарубежным писателем.

1936 — Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, министр культуры Латвии (1988—1993). В 2002 году, совместно с Игорем Крутым, инициировал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» (Юрмала).

1949 — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик. Уехав из Японии на Запад, он, прекрасно владевший английским языком, впервые в истории японской литературы начал смотреть на свою родину глазами европейца:

«…Я уехал в Штаты почти на пять лет, и вдруг, живя там, совершенно неожиданно захотел писать о Японии и о японцах. Иногда о прошлом, иногда о том, как там всё сейчас. Легче писать о своей стране, когда ты далеко. На расстоянии можно увидеть свою страну такой, какая она есть».

1954 — Говард Стерн, американский теле- и радио-ведущий, юморист, автор книг. В 2006 году журнал «Forbes» поместил его в десятку «самых популярных знаменитостей», присудив 7-е место.

1967 — Рената Литвинова, российская актриса, режиссёр, сценарист. Литвинова — постоянный персонаж светской хроники, «икона стиля», по мнению многих глянцевых журналов в России.