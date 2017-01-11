События 11 января

11 января в мире отмечают:

Международный позитивный праздник «Спасибо»

Россия, День заповедников и национальных парков

События:

1909 — В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

1922 — Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, для лечения которого от диабета был применён инсулин.

1960 — В СССР создан первый Центр подготовки космонавтов.

1974 — В Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов и впервые все одновременно рожденные дети выжили.

2011 — Прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP.

Родились:

1945 — Георгий Георгиевич Тараторкин, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР

1970 — Мустафа Сандал, турецкий певец. Является одним из самых популярных турецких певцов, альбомы которого были раскуплены тиражом более чем 17 млн экземпляров. Популярность в Европе получил после того как исполнил песни «All My Life».

1972 — Аманда Пит, американская киноактриса. Широкое признание получила благодаря фильму «Девять ярдов».

1972 — Константин Хабенский, российский актёр, народный артист России.

1972 — Андрей Малахов, российский телеведущий, шоумен. Главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ.