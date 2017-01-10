События 10 января

10 января в мире отмечают:

День обучения танцам пингвинов

События:

49 до н.э. — Вопреки закону Гай Юлий Цезарь с одним легионом и 300 всадниками переходит через реку Рубикон — границу между собственно Италией и римской провинцией Цизальпинская Галлия. Начинается гражданская война, а выражение «перейти Рубикон» становится крылатым.

1863 — В Лондоне открылась первая в мире линия метро.

1911 — В Сан-Диего (США) делается первая в мире аэрофотосъемка.

1920 — Создана Лига Наций — первая международная политическая организация.

1975 — Записана первая передача «Что? Где? Когда?».

1998 — В Австралии проходит самый массовый в мире заплыв, в котором принимают участие 3070 человек.

Родились:

1883 —Гграф Алексей Николаевич Толстой, русский писатель. «Иван да Марья», «Жар-птица», «Обыкновенный человек». Исторический роман «Пётр I» — Роман, созданный по социально-идеологическому заказу Сталина, понравился главе Советского государства и был отмечен Сталинской премией.

1936 — Роберт Вильсон, американский астроном, лауреат Нобелевской премии (1978) американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1978 году «за открытие космического микроволнового фонового излучения».

1945 — Валентина Теличкина, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Валентина Ивановна долго отказывалась сниматься в телесериалах, но, прочитав сценарий Алексея Сидорова для сериала «Бригада» (2002), согласилась принять в нём участие, и снялась в роли Татьяны Николаевны Беловой, любящей матери Саши Белова.

1981 — Алан Бадоев, украинский режиссёр, клипмейкер, продюсер.