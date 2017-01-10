Санаторий Жосалы
Девушки зимой в miranimashek.com

Снегопады и потепление ожидаются по всему Казахстану

Мурат Мусин 1 час назад Комментировать 7

На период с 10 по 12 января по всему Казахстану синоптики «Казгидромета» прогнозируют переменчивую погоду.

Большинство областей республики окажется под влиянием западного циклона. На запад и север страны он принесет пасмурную погоду со снегопадами и метелями. В южных регионах ожидается повышение температуры.

Затем циклон будет смещаться на восток, что вызовет снегопады и потепление в центральных и восточных областях Казахстана. Так, 10 и 11 января в северных областях дневная температура предполагается около -7 -13 градусов, а в южных от 0º до +10 градусов.

В Караганде 10 января ожидается ясная солнечная погода, 11 января — переменная облачность, — 10 -12; а 12 января на территории области будет пасмурная погода и небольшой снег с понижением температуры до -16.

Теги

Автор: Мурат Мусин

Читайте также

b-sagintaev

Сагинтаев выразил соболезнование от имени Правительства семьям погибших в Шахане и Шымкенте

Премьер-министр Казахстана начал первое заседание 2017 года со слов соболезнования семьям погибших в результате аварий …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.