Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 19 января

О погоде в Казахстане 19 января рассказали специалисты РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, практически на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон.

Температура воздуха составит:

— на западе ночью 10-22, днем 5-15 мороза;

— на северо-западе ночью 15-25, днем 7-15 мороза;

— на севере и в центре ночью 18-28, днем 8-16 мороза;

— на востоке ночью 15-20, на северо-востоке области 25-30 мороза, днем 7-17 мороза;

— в южных регионах ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днем 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 20-22 градусов, днем — 10-12 градусов ниже нуля.