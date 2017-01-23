Карагандинская «Сарыарка» победила ТХК в матче ВХЛ

В матче ВХЛ в Твери карагандинская «Сарыарка» сыграла с ТХК, пишет Sports.kz.

В первом периоде карагандинец Даниил Ердаков открыл счет. Во второй двадцатиминутке Иван Фищенко и Сергей Банашков из «Сарыарки» поразили ворота хозяев. В третьем отрезке игры Александр Дельнов и Дмитрий Бойчук из Твери забросили по шайбе в ворота гостей, а Евгений Орлов из Караганды увеличил отрыв.

24 января в Санкт-Петербург карагандинская «Сарыарка» сыграет с местным «Динамо».

ТХК — «Сарыарка» 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Шайбы:

0:1 — 17:13 Ердаков (Груздев, Ломако).

В равенстве 0:2 — 26:53 Фищенко.

В равенстве 0:3 — 35:26 Банашков (Анисин).

В равенстве 1:3 — 49:40 Дельнов (Бойчук, Володин).

В большинстве 2:3 — 54:17 Бойчук (Володин, Буханко).

В равенстве 2:4 — 59:05 Орлов. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Самонов — Гелашвили

Штраф: 6:18 (2:0, 2:2, 2:16).