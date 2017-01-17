«Сарыарка» обыграла нефтекамский «Торос» в матче чемпионата ВХЛ

Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» обыграл нефтекамский «Торос» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает пресс-служба ХК «Сарыарка».

Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

В первом периоде нападающий «Тороса» Егор Дубровский оформил дубль, а Евгений Орлов сумел отыграть одну шайбу. Во втором периоде Исаак Валицкий и Евгений Орлов из «Сарыарки» забили по голу. В третьем отрезке игры Павел Копытин установил окончательный счет — 4:2.

Главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев пожурил подопечных за пропущенные в начале игры две шайбы.

«Первое, единственный момент — это начало матча. Готовились, предупреждали ребят — соперник очень активно начинает матч, что и продемонстрировал. Пропустили два гола, но, к счастью, ребятам удалось перестроиться. Радует, что во втором и третьем периоде сыграли по заданию: активно в атаке, создавали хорошие моменты, зарабатывали удаления — за что я им благодарен. Но, повторюсь, нельзя с такой хорошей командой, как «Торос», так начинать матч — давать фору, а потом приходится догонять. Молодцы ребята — все сражались, хотел бы поздравить их с победой. Отдельно сказать спасибо болельщикам, практически полный стадион гнал нас вперед. Отдохнем и будем готовиться дальше», — сказал Епанчинцев.

Наставник «Тороса» Василий Чижов посчитал, что его команда выложилась недостаточно.

«Хочу сказать, что были приложены усилия, потому что мы уже говорили с ребятами на эту тему — для игры с такими соперниками, как «Сарыарка», нужны в какие-то моменты сверхусилия, даже проявления мужества и героизма, чтобы «вытаскивать» такие игры. К сожалению, этих сверхусилий сегодня мы не увидели», — резюмировал Чижов.