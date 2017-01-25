«Сарыарка» и «Торпедо» одержали победы в гостях и продолжают лидировать в ВХЛ

С 93 очками «Торпедо» занимает первую строчку в турнирной таблице, а «Сарыарка», у которой 90 баллов, идет второй.

Карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо» одержали очередные победы в матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает Vesti.kz.

«Торпедо» в Балашихе одержало волевую победу над местным «Динамо» со счетом 5:4.

У «Торпедо» в большинстве отличились Евгений Белухин и Александр Шин, а в равных составах — Евгений Рымарев, Майк Далхейсен и Александр Архипов. В составе «Динамо» авторами шайб стали Андрей Миронов, Антон Злобин, Александр Петунин и Дмитрий Шевченко.

«Сарыарка» в Санкт-Петербурге уверенно победила местное «Динамо» со счетом 4:1.

У казахстанского клуба дубль оформил Олег Ломако, по разу отличились Артур Сарваров и Михаил Анисин. У хозяев единственную шайбу в меньшинстве на 19-й минуте забросил Артем Томилин.

С 93 очками «Торпедо» занимает первую строчку в турнирной таблице, а «Сарыарка», у которой 90 баллов, идет второй.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 26 января также в гостях. «Сарыарка» встретится с «Динамо» из Балашихи, а «Торпедо» сыграет с питерским «Динамо». Обе встречи начнутся в 22:00 по времени Астаны.