С сегодняшнего дня в Казахстане подорожала водка

С сегодняшнего дня выросли акцизы на водку. Если в прошлом году налог на пол-литровую бутылку составлял 276 тенге, то с начала 2017-го он вырос до 400 тенге. Так что теперь любителям «огненной воды» придется выложить, как минимум, 780 тенге за пол-литра и 1560 тенге за литр.

Но и это еще не предел. В 2018 и 2019 годах акцизы вырастут еще на 14 и 12 процентов соответственно.

Однако рост акцизов не коснется вина и коньяка. Зато пиво подорожает. Правда, незначительно, всего на 10-15 тенге.

По словам чиновников, повышение налога связано с тем, что пока Казахстан не может поставлять алкоголь в Россию и Белоруссию. Эти страны отказываются принимать нашу водку из-за низкого акциза. Таким образом, повысив налог, наша страна сможет наладить экспорт горячительного напитка.