С 31 января по 7 февраля вправить шейный позвонок на швейцарском аппарате смогут в Караганде

С 31 января в Караганду приезжает врач-невролог Асадуллаева Патимат Мурадовна — атлант-специалист и автор работ по вторичной профилактике инсультов.

Патимат Мурадовна обучалась методике устранения подвывиха первого шейного позвонка в Швейцарии, и уже аккредитована для работы в странах СНГ.

Смещение атланта — первого шейного позвонка — одна из главных причин нарушения функций тела, болей и слабости. Данной проблеме подвержен практически каждый второй. Из-за неправильного положения шейных позвонков травмируются сосуды, питающие головной мозг В результате смещения атланта голова занимает косое и скрученное положение относительно позвоночника. Это приводит к нарушению биомеханики позвоночника и всего скелета в целом. Отсюда вытекают такие проблемы, как сколиоз, скрученный таз, разная длина ног, что приводит к перегрузке и повреждению опорно-двигательного аппарата. С каждым годом проблемы усиливаются, и устарнять их лучше на ранних стадиях.

Консультант медицинского центра «Атлант» Зарина Нугуманова рассказала, как зарубежный специалист намеревается лечить пациентов в Караганде:

-Врач при помощи швейцарского аппарата производит само лечение. Аппарат воздействует на глубокие слои мышц и ставит первый позвонок на место. Это восстановительная программа «атлант», которая длится до года.

На протяжении года специалисты центра наблюдают восстановление своих подопечных. Стоит отметить, что врачи «Атланта» работают с пациентами исключительно на результат, то есть до полного восстановления.

Записаться на прием можно по телефонам: 365-000, 8(708)-436-50-00.