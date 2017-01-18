С 1 февраля на вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров и багажа

С 1 февраля на вокзалах Казахстана вводится досмотр пассажиров и багажа, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По данным нацкомпании, на 16 железнодорожных вокзалах Казахстана будет осуществляться досмотр пассажиров, ручной клади и багажа. Процедура досмотра будет вводиться с 1 февраля текущего года в целях повышения уровня безопасности пассажиров, обеспечения антитеррористической защищенности.

По словам директора департамента вокзального хозяйства дирекции магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» Жубана Корпебаева, процедура будет вводиться поэтапно: с 1 февраля — на железнодорожных вокзалах «Алматы-1» и «Алматы-2», с 1 апреля — на вокзале Астаны, с 1 июня — на всех остальных 13 железнодорожных вокзалах.

«В этих целях приобретено 56 комплектов специального досмотрового оборудования», — добавили в пресс-службе нацкомпании.

Также отмечается, что пассажирам рекомендуется прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы пройти досмотр и не опоздать на поезд.

Ранее пресс-служба МИР РК сообщала, что также в 2017-2018 годах будут внедряться: система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов; создание в системе продажи проездных документов «листа ожидания»; сall-center для жалоб и предложений; стандарт обслуживания пассажиров проводниками.