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Руководитель Министерства финансов Карагандинской области изобличен по факту поборов

Сабина 4 минуты назад Комментировать 1

Антикоррупционной службой выявлены правонарушения, в результате которых изобличен ряд должностных лиц, в их числе и руководитель департамента казначейства Карагандинской области  РК Нурпеисов.

Такую информацию сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. По сообщению пресс-службы, должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тысяч тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Свою вину Нурпеисов признал полностью, на данный момент по этому делу ведется досудебное расследование.

 

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Автор: Сабина

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