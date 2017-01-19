Руководитель Министерства финансов Карагандинской области изобличен по факту поборов

Антикоррупционной службой выявлены правонарушения, в результате которых изобличен ряд должностных лиц, в их числе и руководитель департамента казначейства Карагандинской области РК Нурпеисов.

Такую информацию сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции. По сообщению пресс-службы, должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тысяч тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов.

Свою вину Нурпеисов признал полностью, на данный момент по этому делу ведется досудебное расследование.