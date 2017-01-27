Региональный Центр Тестирования для школьников открывается в Караганде

Теперь учащиеся Караганды и их родители смогут проверить качество знаний, получаемых в школе, чтобы успешно подготовиться к школьным экзаменам и ЕНТ в современной и удобной инфраструктуре.

В Региональный центр тестирования Ustudy школьники смогут пройти компьютерное тестирование в формате онлайн, что позволит ребятам определить свой уровень знаний и лучше подготовиться к любым экзаменам в школе. В Караганде РЦТ расположился в микрорайоне Степной 4, дом 2/2.

Центр тестирования UStudy – проект, реализованный образовательным брендом UStudy и Национальным центром тестирования. Ранее подобные центры были открыты в западных, восточных и южных регионах Казахстана, теперь же центр с новейшим техническим оборудованием на 200 посадочных мест появился и в Караганде.

«Школьники постоянно проходят различные виды тестирований, а мы со своей стороны создали максимально комфортные для этого условия и в наших центрах мы масштабно внедряем инновации – сдачу тестов в онлайн-формате, а не на бумаге», — поясняет основатель UStudy.kz Жанат Рахмани. — «Сейчас открываем Региональные Центры Тестирования во всех крупных городах Казахстана и инвестируем в сферу образования, особенно, в ее инфраструктуру и IT-технологии. Сейчас мы ведем работу по оформлению государственного частного партнерства с Министерством Образования РК в соответствии с законодательством для того, чтобы сеть подобных Региональных центров тестирований могла принести пользу как в сфере образования, так и для общества в целом.»

Образовательный проект UStudy уже открыл 13 региональных центров тестирования в Алматы, Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актау, Атырау,Семей, Актобе и Кызылорде. После открытия центра в Караганде планируется запустить проект в Костанае, Астане и Кокшетау.

В течение всего года в Региональном центре школьники смогут не только пройти пробное тестирование, но так же выявить пробелы в школьной программе, работать с уникальной базой видеоуроков от лучших учителей Казахстана на казахском языке и получить консультации. Кроме того ученики смогут записаться на выездные летние каникулы, которые проведут сбалансировав отдых и подготовку к экзаменам с ведущими школьными преподавателями.

Стоит отметить, что центр тестирования станет площадкой для внедрения и развития онлайн-сервисов в сфере школьного образования в Казахстане.

Телефон Центра: +7(7212)912-408