Казахстанцев будут отпускать на родительские собрания

Чтобы казахстанцы смогли уйти с работы пораньше для посещения родительских собраний, МОН РК инициирует проведение национального «Родительского часа». Об этом в ходе заседания правительства заявил глава ведомства Ерлан Сагадиев.

«Мы разделяем мнение, что роль родителей явно снизилась. Только малый процент родителей, в том числе среди госслужащих, участвуют в родительских собраниях. До 40 процентов никогда за 11 лет школу не посещают. И хотя, по мнению директоров, за последние месяцы ситуация значительно улучшилась, тем не менее мы планируем весной этого года инициировать проведение национального дня «Родительский час» и будем просить все государственные органы, компании, частный сектор освободить родителей пораньше, чтобы они могли в эти день-два посетить школы на родительские собрания», — доложил Сагадиев.

По его словам, работа по повышению роли семьи в воспитании детей должна быть поставлена на более системную основу. Глава МОН предложил расширить полномочия Комитета по охране прав детей и включить в них вопросы семьи и духовно-нравственного воспитания