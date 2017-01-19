Публичное обсуждение поправок в Законе о СМИ прошло 18 января в Караганде

Представители средств массовой информации в Караганде вышли на связь с коллегами из регионов.

Обсуждение организовали с помощью видеоконференцсвязи в каждом областном центре. Для Шахтёрской столица таким местом стал ЦОН по адресу проспект Шахтёров 5/2.

Полное или частичное принятие поправок в законах, которые регулируют деятельность журналистов и СМИ в Казахстане, обсуждали полтора часа. Под прицелом оказались законы «О СМИ», «О телерадиовещании», «О рекламе», и особо пристально рассматривали поправки, касающиеся Интернета и социальных сетей.

Таким образом, теперь при комментировании новостей на сайтах пользователь должен ввести свой номер телефона и получить код доступа. Представители министерства информации и коммуникаций РК объяснили такие меры контроля тем,что граждане, прежде чем поделиться своим мнением, начнут задумываться о содержании своего сообщения. касается ли эта норма социальных сетей — неясно, так как не все социальные сети не принадлежат Казахстану. Как пояснили в ходе обсуждения, данный пункт будет рассмотрен внимательнее.

Обговорили и переход на цифровое вещание, и уменьшение объема рекламы в СМИ, однако у представителей СМИ по-прежнему осталось много спорных вопросов. Например, вопрос об ответственности журналистов за размещение информации не только в самом СМИ, но и за оставленные кем-то комментарии. Насколько это обоснованно и как должна осуществляться проверка достоверности информации, впрочем, не оговаривается.

О документе, принятия которого ждут журналисты всего Казахстана, ещё предстоит провести очередные дебаты. Ориентировочно предварительное слушание должно состояться в мае этого года.