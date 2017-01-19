Прошение об амнистировании экс-премьера Ахметова рассмотрят в закрытом режиме

Порядок допуска граждан на заседание, как пояснили в суде, регулируется администрацией режимного объекта.

Вопрос о сокращении срока наказания экс-премьер-министру Серику Ахметову будет рассмотрен в колонии в закрытом режиме.

Как сообщили в департаменте Комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области, вход в исправительное учреждение посторонним лицам, включая журналистов, запрещен.

«Исправительное учреждение АК-159/18 — это режимный объект, поэтому в зал суда журналисты попасть не смогут», — сообщили в департаменте КУИС Карагандинской области.

На заседании суда будет присутствовать заключенный Серик Ахметов.

Сам судебный процесс, как пояснили в Абайском районном суде, является открытым. Однако порядок допуска граждан на заседание, как пояснили в суде, регулируется администрацией режимного объекта.

Дело Серика Ахметова

В декабре 2015 года в Караганде бывшего премьер-министра РК Серика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он признан виновным согласно части 4 статьи 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», частям 1, 3 статьи 310 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», части 3 статьи 307 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РК.

14 марта 2016 года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила Серику Ахметову наказание до восьми лет лишения свободы.

26 декабря 2016 года трое осужденных по громкому коррупционному уголовному делу, где фигурировал бывший премьер-министр страны Серик Ахметов, вышли из колонии на свободу по амнистии.

11 января стало известно, что осужденному экс-директору ТОО «Индустриальный парк «Металлургия-Металлообработка» по громкому коррупционному уголовному делу экс-премьер-министра РК Серика Ахметова Болатбеку Искакову отказано в освобождении из колонии.

Позже стало известно, что бывший премьер-министр РК Серик Ахметов обратился с ходатайством в суд через администрацию колонии с просьбой сократить ему срок наказания в соответствии с нормами закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости». Речь идет о сокращении неотбытой части наказания осужденным Сериком Ахметовым на одну четвертую часть на день введения в действие Закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК».

17 января стало известно, что апелляционная коллегия Карагандинского областного суда отменила решение о взыскании с экс-главы кабинета министров Серика Ахметова около 148 миллионов тенге.