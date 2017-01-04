Прокуратура напоминает на каких животных можно охотиться

Прокуратура спешит напомнить жителям нашей области правила проведения охоты и ее сроки.

В целях сохранения популяции животных правилами охоты установлены следующие сроки:

— ондатра с 1 октября по 15 февраля;

— енотовидная собака, корсак, лисица, соболь, ласка, горностай, колонок, степной хорек, американская норка, заяц (толай, беляк, русак) с 1 ноября по 15 февраля (охота с собаками охотничьих пород и ловчими хищными птицами на корсака, лисицу и зайца по северной зоне с 15 октября);

— сурки с 15 июня до залегания в спячку;

— барсук с первой субботы сентября по 31 декабря;

— кабан с первой субботы сентября по 31 декабря;

— сибирская косуля с 20 сентября по 31 декабря (на самцов с 1 августа);

— фазан с 15 октября по 31 декабря (охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами с 1 октября).

Охота на животных разрешена только на специально закрепленных территориях при наличии удостоверения охотника. Во время охоты ни в коем случае нельзя засорять охотничьи угодья бытовыми и промысловыми отходами.

— За незаконную охоту с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, а равно с применением авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет предусмотрена уголовная ответственность по статье 337 УК РК до семи лет лишения свободы, — сообщают в Природоохранной прокуратуре.

Прокуроры призывают граждан проявлять сознательность и сообщать о фактах браконьерства на телефон доверия 41 48 24 или на номер 102.