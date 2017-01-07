Президент поздравил казахстанцев с Рождеством

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством.

«Сердечно поздравляю православных христиан с праздником Рождества! Этот светлый праздник способствует сохранению непреходящих духовных и моральных ценностей, укрепляющих высокие нравственные начала в жизни нашего общества. Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе», — говорится в поздравлении Назарбаева.

Президент отметил, что в Казахстане православная община наряду с другими конфессиями активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в укрепление единства народа, общественного согласия и межрелигиозного диалога.

«Все это способствует упрочению основ нашей казахстанской модели мира и созидания, процветания и развития. В праздник Рождества желаю всем счастья, успехов и благополучия!», — заключил Глава государства.