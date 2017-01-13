Предъявите Инстаграм!

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Мурат Мусин 60 минут назад Комментировать 4

Агентство РК по делам госслужбы исследует социальные сети и СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих.

«Проводится мониторинг социальных сетей на наличие каких-либо фотографий о праздновании корпоративов, непристойном поведении служащих. В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок», — рассказала в ходе пресс-конференции заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

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Автор: Мурат Мусин

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