Предъявите Инстаграм!

Агентство РК по делам госслужбы исследует социальные сети и СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих.

«Проводится мониторинг социальных сетей на наличие каких-либо фотографий о праздновании корпоративов, непристойном поведении служащих. В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок», — рассказала в ходе пресс-конференции заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.