Праздники закончились: как привести себя в порядок?

Новогодние праздники закончились, но далеко не всем удалось провести эти дни с пользой. Вернуться к трудовым будням после затяжных новогодних каникул и застолий бодрым и свежим — это, конечно, подвиг. Мы решили поделиться с читателями о том, как привести себя в тонус после праздников.

После новогодних праздников обычный выход на работу становится просто подвигом. После такого «пассивного отдыха» нужно потом не только избавляться от накопленного праздничными столами лишнего, но и нормализовывать пищеварение, а главное — работоспособность и режим.

ПИТАНИЕ

Сразу после праздников освободите холодильник от остатков новогоднего пиршества. Даже если сделанные впрок салаты и мясные блюда выглядят аппетитно, бактерии скорее всего уже начали свою грязную работу. Купите кисломолочные продукты и побольше свежих овощей и фруктов. Дайте организму отдохнуть от переваривания жирных и сладких блюд в огромном количестве.

Пейте много жидкости: чистую воду, зеленый чай, имбирный или травяные настои. Зеленый чай способствует выведению шлаков и токсинов из организма. Чай на травах с лимоном способен придать силы и улучшить цвет лица. Главное — не заедайте!

Устройте своему организму витаминную встряску: ешьте много цитрусовых и принимайте аскорбиновую кислоту.

СОН

Во время праздников ломается не только режим питания, но и режим сна: в праздничные ночи мы не спим. А когда приходит время включаться в рабочий ритм, мы не можем уснуть, хотя и знаем, что на работе придётся мучиться весь день – такое состояние грозит депрессией и другими заболеваниями, да и внешний вид будет неважный.

Чтобы улучшить самочувствие и привести себя в форму, желательно совершать прогулки. Нужно постараться пройтись пешком хотя бы 20-30 минут. Если у вас нет возможности ходить пешком на работу и с работы, то можно пройтись в магазин, расположенный подальше от вашего дома.

Попробуйте выпить перед сном тёплое молоко или горячий чай, но лучше всего вечером погулять на улице, и не слишком наедаться на ночь.

ТОНУС

Утром трудно вставать – примите контрастный душ, закончив его холодной водой, но недолго – не больше 5 минут. Используйте гель с тонизирующим запахом и разотрите кожу жёстким полотенцем.

Посетите сауну или баню. Парная и массаж вернут коже тонус и помогут сбросить пару набранных за последние дни килограммов и привести ваше тело в тонус.

РАБОТА

Проявлять энтузиазм сразу же в первый день не стоит. Для начала приведите в порядок свое рабочее место. Дальше займитесь подготовкой к работе, можно составить план работы. Пообщайтесь с коллегами по работе и друзьями, обмениваясь впечатлениями от встречи Нового года и о прошедших выходных.

Выполняйте работу дробно. Например, каждые 30 минут переключайтесь на мелочи — перезвоните, ответьте на сообщения, уберите на рабочем столе, разберите почту и т. д. Переключение избавит от усталости и лени. А если нападет сонливость, просто встаньте ровно, как статуя, прикройте глаза и ничего не делайте. Наш организм долго не может быть без движения. 3–5 минут ничегонеделания стимулируют к активным действиям.

Придумайте поощрение за выполнение особо важных задач. Лучше — не касающееся еды, а к примеру, поход в кино или что-то из того, что вы так давно хотели (одежда, часы и пр.).

Надеемся, наши советы помогут вам войти в обычный режим без последствий. Желаем вам веселых праздников и мудрого подхода к ним!

Фото с сайта www.jv.ru.