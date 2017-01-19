Пожар в Караганде унес две детские жизни

Как сообщает портал Еkaraganda, пожар случился 19 января в Майкудуке

Звонок пожарным о том, что в 18 микрорайоне на третьем этаже пятиэтажки горит квартира, поступил в 11 утра.

Возгорание произошло в зале четырехкомнатной квартиры, горела мебель и вещи.

Из-за отравления угарным газом погибли два мальчик 2008 и 2015 года рождения. До прибытия пожарных карета скорой помощи доставила находившуюся в этой же квартире девушку 1994 года рождения в Областной медицинский центр. По сообщению пресс-службы управления здравоохранения, девушка находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести из-за отравления угарным газом токсической энцелофопатии. Предположительно пострадавшая пробудет в стационаре около шести дней. Погибшие дети приходились ей племянниками.

Пожар удалось остановить до прибытия противопожарной службы. Причиной, вероятно, стал неисправный электрочайник.

На место пожара прибыли 17 человек противопожарной службы и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован, а жителей подъезда оперативно эвакуировали.