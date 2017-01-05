Появилось видео раненого ради селфи краснокнижного архара в Карагандинской области

Браконьеры в Карагандинской области сломали ноги краснокнижному архару ради фото с ним. Видео было снято сотрудниками полиции во время задержания двоих подозреваемых.

По данным пресс-службы ДВД области, браконьеры уже задержаны и в отношении них проводится досудебное расследование.

На кадрах запечатлено окрававленное животное, у которого сломаны лапы. Животное лежит на снегу, вся шерсть измазана кровью. Глаза архара открыты. Рядом с животным стоят предполагаемые браконьеры. На видео запечатлены только их ноги. В полиции сообщили, что у подозреваемых был изъят сотовый телефон, при осмотре которого были обнаружены селфи с архаром. А ноги у животного были сломаны, чтобы архар не смог сбежать.

«Предполагаемые браконьеры были задержаны при проведении рейдовых мероприятий по охране растительного и животного мира. У мужчин изъяли четырех охотничьих собак и раненого архара. В отношении задержанных проводится досудебное расследование по части 4 статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз», — сообщили в пресс-службе ДВД области.

Видео — www.youtube.com/watch?v=zaObYLBnYtY