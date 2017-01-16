Посуточная аренда жилья в Казахстане теперь будет регулироваться законодательно

Такую новость сообщил в ответ на вопрос читателя в ходе онлайн-конференции на Tengrinews.kz начальник Департамента миграционной полиции МВД РК Серик Саинов.

По словам Саинова, сейчас завершается процесс интеграции информационных систем государственных органов «Адресный регистр» (МИК), «Регистр недвижимости» (МЮ) и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (МВД), актуализируются адресные сведения по кодам, справочникам и собственникам домов и квартир.

-То есть будет создана своего рода «электронная домовая книга» на каждый объект, квартиру, что позволит проводить проверку количества зарегистрированных граждан по конкретному адресу», — пояснил начальник Департамента миграционной полиции.

Так же он отметил, что снятие с регистрации не проживающих лиц осуществляется по заявлению самого собственника жилого помещения.

-Данная процедура оформляется без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность. Временная регистрация по истечении заявленного Вами срока аннулируется автоматически, — отметил Серик Саинов. Так же представитель миграционной полиции добавил, что можно смело исключить технический сбой и утрату данных по регистрации. — Вся информация хранится в информационных системах, которые неоднократно дублируются и имеют высокую степень защиты.