Пострадавшим в Шахане пожертвовали 36,7 миллионов тенге

Помощь пострадавшим при обрушении дома из-за взрыва отопительного котла в поселке Шахан окажет помощь АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает МИА «Казинформ», ссылаясь на пресс-службу компании.

Из-за трагедии, произошедшей 1 января, погибли под завалами девять жильцов многоэтажного дома, в том числе трое детей. Неравнодушные люди и организации всячески пытаются помочь шаханцам, к ним присоединились и сотрудники горнодобывающей компании из Темиртау.

«Сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» на материальную помощь пострадавшим при обрушении дома пожертвовали 12 млн. тенге. И 24,7 млн. выделила компания. Основная сумма предназначена на помощь родным погибших сотрудников компании, часть денег — на помощь пострадавшим», — говорит пресс-служба.

Среди погибших под завалами дома были и труженники шахт «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Галышев и Виталий Андропов.

«Из семьи Андроповых выжила только 7-летняя дочь Полина. В дальнейшем угольный департамент оплатит обучение девочки в средних специальных и высших учебных заведениях Казахстана», — отмечают в компании.

Когда руководство встретилось с родными погибших, генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон от своег имени и от всего коллектива АО «АрселорМиттал Темиртау»выразил соболезнования

По материалам inform.kz