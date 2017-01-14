Полицейские назвали точную причину взрыва в доме в Шахане

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы института судебной экспертизы Министерства юстиции РК о причинах обрушения подъезда в пятиэтажном доме №4 в поселке Шахан Карагандинской области. Их сообщили в Департаменте внутренних дел Карагандинской области.

Как сообщили в следственном управлении ДВД региона, причиной обрушения подъезда стал взрыв отопительного котла.

«Достоверно установлено экспертами судебной взрывотехнической экспертизы, что причиной взрыва и последовавшего обрушения подъезда №4 жилого многоэтажного дома №4 в третьем микрорайоне стал взрыв отопительного котла. Установлены эпицентр взрыва, механизм его воздействия, также определена конструкция устройства – автоматизированной системы отопления. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит», – сообщили в ответе на запрос в следственном управлении ДВД региона.

Ранее эксперты называли лишь предположительную причину обрушения дома, сообщая, что это был взрыв неустановленного источника в помещении котельной.

Уголовное дело переквалифицировано на часть 2 статьи 281 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия». Прежняя квалификация по статье 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц» в ходе расследования и изучения обстоятельств признана неуместной.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов сообщил, что котел в разрушенном доме был установлен в 2004 году. Котел рассчитан на предельную температуру 95 градусов, при превышении которой образовавшееся давление может вызвать взрыв. В день происшествия в 20:30 была отключена электроэнергия, что привело к остановке насосов системы отопления, повышению температуры в котле выше нормы и впоследствии к взрыву.

Министр отметил, что это не первое ЧП подобного рода. За последние шесть лет в стране произошло 28 ЧП, которые связаны с разрывом котлов системы отопления. В результате погибли 17 человек и 27 были ранены. Все ЧП стали возможны из-за отсутствия законодательного урегулирования контроля за безопасностью эксплуатации отопительной системы.